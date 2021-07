Innovation 4 change, vince il progetto per il benessere degli animali: no agli antibiotici

Innovation 4 change, vince il progetto per il benessere degli animali. Una soluzione per migliorare il benessere degli animali abbattendo l'utilizzo degli antibiotici. Il progetto, messo a punto dal team Farmelody, ha vinto la sesta edizione dell'Innovation 4 Change. Lo ha scelto la giuria formata da John Elkann, presidente di Exor, Stellantis e Fondazione Agnelli, Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern, Oscar Farinetti, membro del cda di Scuola Holden e fondatore di Eataly e Green Pea, e Roberto Cingolani, ministro per la Transizione Ecologica. La sfida da cui è nato il progetto è stata lanciata dalla società Dsm, uno degli attori principali nel settore della nutrizione e benessere animale.

Il team vincitore avrà la possibilità di incontrare Elon Musk, ospite dell'Italian Tech Week a settembre. L'auditorium della Scuola Holden ha ospitato il demo day degli 8 progetti sviluppati dai 64 talenti che hanno partecipato alla sesta edizione del principale programma di impact innovation in Italia. I gruppi formati erano composti da partecipanti al programma Mba del Collège des Ingénieurs Italia, di dottorandi del Politecnico di Torino e di storyteller della Scuola Holden, supportati dal dipartimento di innovazione sperimentale del Cern, IdeaSquare.