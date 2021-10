India, elefante intrappolato in un pozzo: il salvataggio è straordinario

Questo elefante è rimasto intrappolato in un pozzo abbandonato: il salvataggio della squadra di soccorso è straordinario. Il pachiderma ha tentato più volte di fuggire dal buco senza riuscirci: l'intervento degli abitanti del villaggio è stato decisivo. Il dipartimento forestale ha subito inviato una squadra e sono iniziate le operazioni per tirarlo fuori: con una scavatrice è stato creato un varco intorno all'animale in modo da permettergli di muoversi. L'elefante grazie a questa operazione è riuscito finalmente a liberarsi dalla trappola: eccolo mentre corre sano e salvo verso casa.