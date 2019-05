Morto Grumpy Cat, il gatto "musone" più famoso del mondo. Aveva 2,4 milioni di fan su Instagram

di Domenico Zurlo

L’annuncio, scrive il Daily Mirror, lo ha dato la sua famiglia: il micio è morto

Brutte notizie per chi ama i gatti musoni e senza cuore (sebbene ci sia da chiedersi se esistono gatti che non lo sono): la superstar del web, uno dei gatti più famosi del mondo per via della sua espressione sempre un po’ corrucciata -- ha perso la vita qualche giorno fa.dopo alcune. Aveva sette anni e viveva a Phoenix, in Arizona, e le sue foto avevano intenerito e fatto sorridere milioni di persone in tutto il mondo fin, quando il fratello del suo padrone,, ne aveva postato uno scatto su Reddit che aveva totalizzatoin due giorni.Il suo valore a 4 anni era di 64 milioni di sterline, viaggiava in prima classe e recitò anche in un film di Natale, Grumpy Cat’s Worst Christmas Ever (nel quale veniva doppiato dall’attrice Aubrey Plaza, da noi nota per una parte in Criminal Minds). Grumpy Cat (letteralmente ‘gatto scontroso’) «ha aiutato milioni di persone a sorridere nel mondo, anche nei momenti difficili - si legge nel post della famiglia su Instagram - il suo spirito continuerà a vivere ovunque attraverso i suoi fan».