Giornata del gatto nero oggi 17 agosto: cos'è, come si celebra e perché si dice che porti sfortuna Le superstizioni

Ai più scaramantici sarà capitato di «fare gli scongiuri» dopo che un gatto nero gli è passato davanti. Una credenza che ha origini antiche ma in cui credono ancora molte persone, anche nel 2023. Per sfatare questo falso mito, oggi, 17 agosto, ricorre la loro giornata internazionale del gatto nero, per difendere e sensibilizzare le persone su questo animale, oltre a invitare le persone a invertire il trend negativo di adozione di gatti neri.

Le origini della credenza

In Inghilterra, Scozia e Giappone, possedere o avvicinare un gatto dal pelo scuro è ritenuto invece un segno di prosperità e fortuna, la relatività stessa della credenza pare non bastare a sgretolarla. Nacque nel Medioevo una delle dicerie più infamanti sui gatti, in particolare su quelli dal pelo nero. Vedendo che, di notte, i cavalli venivano spaventati dagli occhi gialli dei gatti incontrati sulla via, nacque la leggenda che li accomunò al diavolo e alla stregoneria, e per questo erano odiati e spesso, purtroppo, cacciati.

Fortunatamente, l’indiscussa utilità di questi animali nel cacciare i topi che costituivano una seria minaccia alla salute dell’uomo, soprattutto nelle città, alla fine prevalse sulla cieca superstizione, ma le credenze sulla sfortuna portata dagli innocenti mici dal manto nero si radicò a tal punto che alcuni rimasugli di quelle dicerie sopravvivono ancora oggi. Nella nostra epoca, i social non aiutano: i gatti neri, infatti, non sono facili da fotografare e i vari influencer gli preferiscono gatti di altri colori.

Una sfortunata condanna

In Svezia il gatto nero porta sfortuna solo se, mentre si va a pesca, attraversa la strada. Un metodo sicuro per scongiurare la jella e non rischiare di tornare a casa a mani vuote, è sputare tre volte dietro la spalla sinistra. In Germania il gatto nero porterebbe sfortuna solo se attraversa la strada da sinistra a destra. Dalla parte opposta invece pari porti fortuna. In Inghilterra se cammina verso qualcuno allora porterà fortuna, ma se va via, allora porterà con sé anche la buona sorte. In Spagna la cattiva fama del ‘gato negro’ è talmente consolidata che a Barcellona è stato tolto persino dalle decorazioni della famosa festa di San Juan. I marinai inglesi invece li volevano a bordo perché scacciavano la sfortuna. Il pregiudizio è stato bocciato dalla scienza: i gatti infatti, inclusi quelli dal pelo nero, più che portare sventura la scacciano perché sono in grado di far dimenticare il cattivo umore e abbattere l’ansia in chi li ospita, soprattutto se gli si dedicano dai 15 ai 40 minuti al giorno di coccole, giochi e carezze. L'efficacia delle 'cure feline' è stata osservata in una indagine, pubblicata su Plos One, rivista scientifica della Public Library of Science.