Gabriel Garko salva un cane in autostrada: «Era solo, spero di ritrovare chi l'ha smarrito»

L'attore Gabriel Garko ha salvato un cane in autostrada.

L'animale era solo, probabilmente abbandonato, in una piazzola di sosta vicino all'autogrill di Magliano Sabina, in provincia di Rieti, nel Lazio. A raccontare l'accaduto è stato lo stesso Gabriel Garko, che ha condiviso le immagini del cagnolino sui propri canali social.

Gabriel Garko e il cane abbandonato in autostrada

«Questa mattina in viaggio sull'autostrada A1 - ha scritto l'attore su Instagram - ho trovato questo cucciolo in autogrill, all’altezza di Magliano Sabina. Dopo aver chiesto a tutti i presenti, abbiamo capito che era solo... Non ha microchip, spero di ritrovare chi eventualmente l’ha smarrito».

Garko si è preso cura dell'animale, portandolo dal veterinario e provvedendo a cibo e acqua. La speranza è che possa essere rintracciato il proprietario del cane - se accidentalmente smarrito - o che si possa trovare al più presto una nuova famiglia desiderosa di accogliere un amico a quattro zampe.