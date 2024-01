Corea del Sud, stop al commercio di carne di cane: dal Parlamento ok all'unanimità. Carcere e multe fino a 20mila euro per chi viola la legge

Il Parlamento della Corea del Sud ha approvato una legge che prevede l'abolizione di commercio di carne di cane.

Una pratica che era stata vista dagli attivisti come un motivo di imbarazzo per il proprio paese. L'assemblea nazionale ha votato all'unanimità a favore della legge (208 favorevoli, 0 contrari),che entrerà in vigore dopo un periodo di grazia di tre anni.

Indonesia, scoperto camion con più di 200 cani pronti per il macello: arrestate cinque persone

« Misero capitolo della nostra storia »

Il direttore esecutivo di Humane Society International/Korea, JungAh Chae in seguito all'approvazione della legge si è lasciato andare con queste parole: «Oggi i nostri legislatori hanno agito con decisione per rendere questo testo una realta. Sono lieta che la Corea del Sud possa ora chiudere questo misero capitolo della nostra storia e guardare a un futuro che rispetti i cani.

Le sanzioni

L’allevamento, la vendita e la macellazione di cani da consumo saranno puniti con una pena detentiva fino a tre anni e una multa di 30 milioni di won (20.800 euro).