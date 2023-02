Il cane più vecchio del mondo si chiama Bobi e ha 30 anni e 267 giorni: è entrato nel Guinness dei primati

Bobi è il cane più anziano vivente di tutti i tempi. L'animale portoghese ha 30 anni e 267 giorni ed è ancora abbastanza in salute da divertirsi a giocare con i suoi quattro amici gatti. Il Rafeiro do Alentejo vive nel distretto di Leira in Portogallo. Il suo record mondiale è stato riconosciuto il 1° febbraio. Bobi passa le sue giornate nella fattoria a conduzione familiare dove è nato, nel villaggio di Conqueiros.



Nonostante l'età, il cane, calmo e socievole. I familiari ritengono che il segreto della sua longevità sia il fatto che ha sempre vissuto in campagna, in un ambiente tranquillo, circondato dalla natura.

Bobi ama mangiare e per lo più lo stesso cibo dei suoi padroni, che però si assicurano di immergerlo prima in acqua per rimuovere i condimenti. Leonel Costa, il proprietario di Bobi, lo descrive come «unico nel suo genere».

Costa spera ancora che Bobi diventi padre di cuccioli, poiché è l'ultimo di una lunga generazione di animali. Costa ha detto: «Bobi è stato un guerriero per tutti questi anni, solo lui sa come ha fatto a resistere, non deve essere facile perché la vita media di un cane non è così alta e se parlasse solo lui potrebbe spiegare questo successo. Siamo molto felici e grati alla vita per averci permesso, dopo 30 anni, di avere Bobi nella nostra vita quotidiana».

Vedere riconosciuta la lunga vita di Bobi diventando un detentore del Guinness World Records «è una gioia immensa», ha detto Costa. Bobi ha avuto un solo problema di salute nel 2018, ma se l'è cavata. Ha anche alcuni problemi di vista e di deambulazione dovuti all'età.

Nel 1992, Bobi è stato registrato presso il Servizio medico veterinario del Comune di Leiria. L'organizzazione ha confermato la data di nascita di Bobi. L'età di Bobi è stata verificata dal Siac, una banca dati sugli animali domestici autorizzata dal governo portoghese e gestita dall'Unione Nazionale dei Veterinari.

Il precedente detentore del titolo di cane vivente più anziano era Spike, che ha raggiunto il record a 23 anni e 7 giorni, come verificato a Camden, Ohio, il 7 dicembre 2022. Il titolo di cane più vecchio in assoluto era precedentemente detenuto da Bluey, un cane da bestiame australiano che ha vissuto fino a 29 anni e 5 mesi prima di essere soppresso nel novembre 1939.