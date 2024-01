Cane legato ad un palo e lasciato morire, choc a Caserta: l'animale lasciato senza cibo né acqua

Un cane legato ad un palo e lasciato morire di stenti. È accaduto nel Casertano, a Gricignano d'Aversa.

La violenza

È stato un passante ad accorgersi del cane e a liberarlo, ma ormai era troppo tardi: il cane era morto per strangolamento, in quanto senza acqua e cibo ha iniziato a dimenarsi finendo per stringersi mortalmente la corda del guinzaglio al collo. Oggi sull'episodio è intervenuto anche il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

«È tempo di fargliela pagare a questi vigliacchi assassini» dice il parlamentare. «Negli ultimi tempi - aggiunge Borrelli - abbiamo assistito già a troppe barbarie commesse sugli animali. È ora di dire basta, per davvero. È assolutamente necessario apportare delle sostanziali modifiche alle leggi affinché questi vigliacchi assassini la pagino cara» conclude il deputato