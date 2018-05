© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui muore e lascia al cane un'eredità di un milione di euro. Accade ad Avellino dove il novantenne Pasquale Rizzo - come riporta il sito Ottopagine ha deciso di lasciare tutto ciò che aveva a un cane meticcio che gli aveva salvato la vita: l'uomo, ex ferroviere residente a Milano, aveva avuto un malore in casa ed erano stati i latrati del cane ad attirare i vicini.Le cose però non sono così semplici per la legge italiana. E così è toccato all'avvocato Andrea Ferrari esaudire il desiderio, trovando un escamotage per aggirare le norme che non consentono di inserire i propri animali domestici nel testamento. Come? È bastato trovare un esecutore testamentario con il compito di vigilare sulle volontà del defunto.Poi, quando il cane passerà a miglior vita - spiega ancora Ottopagine - i soldi saranno dati in beneficenza ad associazioni o enti che si occupano di volontariato per animali.Ma quanto vale l'eredità? Due unità immobiliari e i due conti correnti: valore stimato un milione di euro. I risparmi di una vita.