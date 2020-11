Lei si chiama Sandra ed è una splendida femmina di pastore tedesco. E' diventata mamma da poco e allatta ancora. E fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, gli ultimi cuccioli arrivati, non somigliano affatto agli altri. Si tratta, infatti, di due leoni. Sì perché, per quanto incredibile possa sembrare, la neomamma ha accettato di buon grado di sostituirsi alla madre naturale dei due leoncini e li allatta e li coccola come fossero suoi. La storia, davvero tenera quanto singolare, arriva dal Lionspark di Vladivostok, nota città portuale russa situata al confine con la Cina e la Corea del Nord e sta facendo il giro del mondo grazie alle immagini e soprattutto ai filmati, pubblicati sui social dalle stesse autorità del parco che, a proposito della vicenda, hanno spiegato: «La leonessa Sirona era divenuta mamma per la prima volta e purtroppo, fin da subito, non aveva mostrato interesse per i cuccioli».

Un comportamento innaturale, questo, osservato molto più spesso nelle madri tenute in cattività piuttosto che in quello di esemplari allo stato selvatico. A quel punto, preoccupati dal comportamento della mamma e con i cuccioli che stavano rischiando di morire di fame, il personale specializzato del parco aveva provato ad affidarli alla cagnolona Sandra che, fortunatamente, li aveva subito accettati. E allora, mentre tutti i cuccioli, siano essi cani o leoni, sembrano crescere in fretta, un ultimo dilemma si pone per il futuro: quei leoncini impareranno anche ad abbaiare?

