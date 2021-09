Ambiente, presentato l'Atlante degli Uccelli nidificanti in Friuli Venezia Giulia

Una pietra miliare per lo studio, la tutela e la valorizzazione dell'avifauna nidificante sul territorio del Fvg, prima sintesi completa e dettagliata della distribuzione e presenza di un patrimonio naturale dal quale dipende anche l'equilibrio di quell'habitat ricco forme di vita che è l'ambiente naturale così come si presenta sul nostro territorio. Così è stato definito dalla Regione l'Atlante degli Uccelli nidificanti in Fvg, presentato nell'auditorium Comelli alla presenza dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari con delega a caccia e pesca, Stefano Zannieri, realizzato dall'Associazione Studi Ornitologici e Ricerche Ecologiche del Friuli Venezia Giulia-APS.

Il volume consente di conoscere la distribuzione delle varie specie di uccelli nidificanti sul territorio regionale, strettamente associate all'habitat scelto per riprodursi. Com'è stato evidenziato, lo studio consente di acquisire in tempo reale elementi fondamentali per valutare lo stato e la qualità dell'ambiente, e per comprendere i cambiamenti e valutare misure di conservazione da adottare.