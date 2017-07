Rogo in azienda di spazzole, fiamme altissime visibili a 10 km di distanza

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA -a causa di un, poco dopo le 16.30, all’interno della "Cazzola", un’azienda di assemblaggio di spazzole industriali, che ha sede in via Tovel a Tavernelle di Altavilla Vicentina, di cui sono titolari i fratelli Cazzola. Decine le telefonate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo nero visibile anche da Vicenza.Sul posto sono giunti ida Vicenza e Arzignano, che sono riusciti a contenere le fiamme al solo spazzolificio, evitando il propagarsi alle attività attigue. Nessuna persona è rimasta ferita. Danneggiata completamente l’attività di oltre 200 mq e tutti i macchinari, colato il lucernario di plastica.I pompieri stanno ora vagliando le cause del rogo, che sembrerebbe siano divampate da una fresatrice. Le operazioni di spegnimento e smassamento del materiale e la messa in sicurezza della struttura inagibile, termineranno presumibilmente in tarda serata.