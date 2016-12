Da Pokémon Go al Galaxy Note 7: top e flop del 2016

Pokemon Go, il ritiro dal mercato del Samsung Galaxy Note 7, ma anche l'invasione dell'intelligenza artificiale, il caso delle notizie bufala sul web e le celebrazioni del primo collegamento dell'Italia a Internet. Il 2016 volge al termine ed è tempo di bilanci anche in tecnologia, con successi e flop decretati dai dati di mercato, dalla cronaca e dalle osservazioni degli analisti.Tra gli argomenti di punta di quest'anno che sta finendo, sicuramente Pokemon Go , risultata anche una delle parole più cercate su Google. Il gioco diventato una vera e propria mania a cavallo dell'estate: giovani e meno giovani a caccia dei mostri nei luoghi più impensati del mondo, anche quelli proibiti. Ha segnato record di incassi e download poi, com'è fisiologico, il fenomeno si è un pò sgonfiato. In pole position ora sembra esserci Super Mario, da poco sbarcato sull'iPhone.Tra i top del 2016 anche l'Intelligenza artificiale e i bot, software dai comportamenti "umani"; l'ascesa di Snapchat, delle auto a guida autonoma e le celebrazioni per il primo collegamento dell'Italia a Internet.Tra i flop tecnologici dell'anno, il clamoroso ritiro dal mercato del Samsung Galaxy Note 7 per le batterie esplose; ma anche Yahoo! e il maxi furto di dati, le "social bufale" nella campagna elettorale Usa; lo "sboom" degli smartwatch e la diffusione esponenziale del ransomware, il virus che prende in ostaggio pc e smartphone e li rende inutilizzabili finché non si paga un riscatto.