La tangenziale è chiusa per lavori: tre giorni di code e disagi

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Qualcheieri mattina - venerdì 28 luglio - verso le 10, un po' di serpentoni sulla Castellana nel mezzogiorno, ma nel complesso ladellanel percorso di confluenza tra Noalese e Castellana non ha provocato eccessivi danni agli automobilisti. «Chiaramente non è un flusso normale, ma devo dire che come primo giorno il traffico è stato abbastanza scorrevole», conferma il comandante della polizia locale Maurizio Tondato: «I vigili sono di pattuglia all'inizio del tratto chiuso per fornire le informazioni del caso, e indicare alle auto le deviazioni». Nessun problema nel pomeriggio, dove verso le 18 le strade si presentavano sgombre. I lavori di interramento del tunnel prefabbricato stanno procedendo in maniera spedita. «Meglio del previsto - dichiara Tondato - se il cronoprogramma procede così, saremo in grado di riaprire la tangenziale prima della mezzanotte di domenica». Qualche disagio in più si è avvertito a San Giuseppe: «Cosa abbastanza prevedbile perché in effetti il traffico è aumentato nel quartiere. Però più che lamentele, all'indirizzo del comando sono arrivate telefonate di richiesta di informazioni». Fino alla mezzanotte di domenica, il tratto di tangenziale fra Noalese e Castellana sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia per poter completare i lavori della Treviso-Ostiglia...