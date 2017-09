di Denis Barea

TREVISO - È stato unpoco dopo l'estradizione e il rientro in Italia a mettere Julio Cesar Aguirre Zuluaga nelle condizioni di lasciare da uomo libero il carcere di Piacenza il 15 settembre . In sostanza dalla Francia fanno sapere che se i meccanismi nella cooperazione giudiziaria europea si sono ingrippati, una spiegazione c'è.i, uno commesso ai danni di una, l'altro, Zuluaga. Invece, alla fine dei sette anni e due mesi inflitti per la violenza consumata in via Dandolo a Treviso l'uomo è uscito dalla galera di Piacenza dove era recluso. Il motivo? Semplicement, già passata in giudicato nel 2013, a causa di una violazione delle regole sul mandato di arresto europeo...