Tutto quello che c’è da sapere su ‘Spotify Wrapped 2022’ per creare il best of dell’anno

Spotify ha reso disponibile l’esperienza in-app per scoprire i brani e gli artisti più ascoltati degli ultimi dodici mesi. La piattaforma lancia ‘Spotify Wrapped 2022’ per creare e condividere la musica e i podcast che ci hanno fatto compagnia. Accessibile dall’ultimo aggiornamento dell’applicazione, l’experience personalizzata mostra le abitudini dell’anno. Brani, artisti, generi musicali, podcast consumati così come i minuti trascorsi con le cuffie nelle orecchie. Il best of 2022 regala diverse novità, tra cui la feature dedicata alla Personalità Musicale: ispirata ai più comuni test, permette ai fan di scoprire la propria identità di ascoltatore tra sedici profili. Ma soprattutto, in questo 2022 ‘Spotify Wrapped’ approda nel Metaverso, con missioni, giochi e merchandising virtuale. Infine, oltre 40mila gli artisti hanno affidato alla piattaforma un video esclusivo per gli ascoltatori più fedeli. Grafiche da Ufficio Stampa - Press Spotify / Music: «Elevate» from Bensound.com