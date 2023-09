Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth sarebbe in fin di vita

"Smash Mouth" singer Steve Harwell is in hospice care with liver failure and has only days left to live - TMZ pic.twitter.com/Nzr5P0u0Al — BNO News (@BNONews) September 3, 2023

Preoccupano le condizioni di salute di Steve Harwell , il cantante degli Smash Mouth. Secondo quanto riferito da TMZ il musicista statunitense di 56 anni versa in grave condizioni. Harwell ha affrontato problemi legati all'alcolismo per gran parte della sua vita, e familiari e amici intimi si sono riuniti per essergli accanto ultimamente., portandolo a lasciare gli Smash Mouth e ritirarsi. In quel periodo, un rappresentante della band aveva dichiarato che Harwell aveva preso questa decisione per concentrarsi sulle sue condizioni fisiche e aveva il "cuore spezzato" nel comunicare l'impossibilità di continuare a esibirsi davanti ai fan. Lo scorso anno, gli Smash Mouth avevano presentato Zach Goode come il nuovo cantante della band. Steve Harwell fu uno dei co-fondatori degli Smash Mouth nel 1994, e la band è conosciuta per successi come "Walkin' on the Sun," "All Star," e la cover di "I'm A Believer" dei Monkees inclusa nella colonna sonora del film ' Shrek '.