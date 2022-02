L'amica geniale 3, Gaia Girace e Margherita Mazzucco: «Ecco come sono cambiate Elena e Lila»

L'attesa sta per finire e da domenica 6 Febbraio su Rai 1 arriva 'L'amica geniale 3' con Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Elena e Lila sono diventate donne. Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l'agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime. Per le due giovani interpreti non è stato facile dare vita a questi personaggi in questa terza stagione. La nostra intervista Crediti foto@Ufficio stampa RAI

