Franco Califano e l'album "Tutto il resto è noia": chi è quel bambino in copertina

L'amicizia tra il cantante Franco Califano e il criminale Frank Turatello è stata profonda, evidenziata dall'apparizione del figlio di Turatello, Eros, sulla copertina dell'album di Califano "Tutto il Resto è Noia" del 1977. Califano, noto per la sua vita e carriera di eccessi, ha avuto una relazione complicata con la fama, nonostante il successo come autore e cantante. Nel 1983, fu arrestato per accuse legate al crimine organizzato, ma successivamente assolto. Turatello, a sua volta, era un noto criminale milanese per molti considerato il "padre" della mala milanese di quegli anni. Di lui Franco Califano disse: «A Milano conobbi Francis Turatello, il gangster. Ero stato in carcere e mi ero comportato da uomo, senza lacrime, senza rompe li cojoni e soprattutto senza fare la spia. Mi stimava per questo, e diventammo amici: il bambino sulla copertina del mio disco Tutto il resto è noia è il figlio di Turatello, infatti. Lui voleva aprire una società di produzione cinamatografica intestata proprio al figlio e a me, ma poi morì e nun se ne fece nulla». Franco Califano e Turatello, l'amicizia pericolosa con il boss della malavita milanese e l'arresto. «Con lui potevo avere tutto»