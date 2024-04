Fedez a Belve, Chiara Ferragni e la verità sul Pandoro-gate

Fedez si apre per la prima volta dopo la separazione da Chiara Ferragni . L'intervista a Belve, caratterizzata da momenti di emozione, ironia e anche tensione, vede il rapper confrontarsi con temi delicati come il controverso "pandoro-gate" e le dinamiche che hanno portato alla fine del suo matrimonio, ammettendo l'influenza di tale episodio sulla loro crisi. La discussione si intensifica quando viene sollevata la questione dei brand che hanno ritirato il loro sostegno e Fedez , tra ritrosie e confessioni toccanti, riflette sulle complesse ragioni dietro la loro separazione. In un passaggio particolarmente provocatorio, commenta sarcasticamente le voci di tradimento e i cambiamenti nella percezione pubblica sulla sua sessualità a seguito della fine del suo matrimonio.