Crozza-Piantedosi a migranti: state lì, vi veniamo noi a prendere

"Tra uno o due anni...."

Roma, 28 feb. (askanews) - In attesa della seconda puntata della nuova stagione, prevista per il 3 marzo alle 21.25 sul Nove e in streaming su Discovery, del programma di successo Fratelli di Crozza, un inarrestabile

Maurizio Crozza, in attesa della seconda puntata della nuova stagione di "Fratelli di Crozza" (prevista il 3 marzo alle 21.25 sul Nove e in streaming su Discovery) è diventato Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno al centro delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni dopo la tragedia di Crotone.

Crozza-Piantedosi dice: "Io non sono disumano...", e si

rivolge direttamente a chi vuole scappare dal proprio Paese: "Se siete disperati state lì che vi veniamo a prendere noi... tra uno o due anni noi veniamo".