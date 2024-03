Chiara Ferragni su Telegram, il nodo delle parole che si autodistruggono da sole

Chiara Ferragni è appena sbarcata su Telegram: la più celebre delle influencer ha infatti creato uno spazio virtuale destinato ai fedelissimi, dal quale sembra essere pronta a ricominciare dopo lo scandalo del pandoro-gate e la questione della sua separazione da Fedez. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che in tanti hanno notato che, sul nuovo canale Telegram della fondatrice di The Blonde Salad, esiste già una certa censura. Se si utilizzano certe parole nei messaggi lasciati sul canale, queste finirebbero infatti per distruggersi da sole. Di che parole si tratta? E davvero Chiara Ferragni sta applicando questa 'censura'? Andiamo a scoprire insieme quello che sta accadendo in rete sul suo nuovo canale ufficiale. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



