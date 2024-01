Fedez e Pomeriggio 5, la strana scena con il cane Paloma sotto casa dei Ferragnez: cos'è successo

Negli ultimi giorni, diverse testate giornalistiche così come alcune trasmissioni televisive si stanno occupando delle accuse per truffa mosse a Chiara Ferragni dopo il caso del Pandoro. Tra queste c'è Pomeriggio 5, condotta da Myrta Merlino. Sui social, Fedez è tornato per dire la sua e per lamentarsi in qualche modo della copertura mediatica che viene data alla notizia rispetto ad altre faccende che riguardano il nostro Paese. Il dibattito è nato in seguito alle accuse mosse da Fedez sui social riguardo agli appostamenti del programma sotto casa Ferragnez. Myrta Merlino, in studio, ha affrontato le critiche, manifestando comprensione per l'insofferenza di Fedez in un periodo delicato per lui e sua moglie. Tuttavia, la conduttrice ha enfatizzato l'importanza di concentrarsi sui fatti, rivelando che Chiara Ferragni è oggetto di un'indagine per truffa, considerando il suo ruolo di imprenditrice influente. Nel corso della trasmissione, Myrta Merlino ha esposto il dovere di informare e approfondire questioni di rilevanza sociale ed economica, sfidando Fedez a rispondere alle domande, sia in studio che sotto casa. Uno degli inviati del programma è appostato ormai da settimane sotto casa Ferragnez, nella speranza di incrociare uno dei due ma, anche durante l'ultimo collegamento, l'unica ad essere stata vista è il cane Paloma, accompagnato sotto casa da un dog sitter. Sui social, non tutti hanno apprezzato il momento in cui l'inviato, non potendo fare altro, si avvicina a Paloma per accarezzarla. "Questa roba è imbarazzante", "Nemmeno Barbara D'Urso è mai arrivata a tanto", "Barbara l'avrebbe reso epico invece così è solo triste" hanno commentato alcuni spettatori.