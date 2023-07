Barbara D'Urso, Naike Rivelli: «Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, io purtroppo la vedrò in tribunale»

Con l'ultima edizione presentata da Barbara D'Urso fino al 3 giugno scorso si è concluso Pomeriggio 5 sicuramente per come gli spettatori hanno conosciuto il programma fino a oggi.

La conduttrice dovrebbe essere rimpiazzata da Myrta Merlino e in tanti si interrogano su cosa farà Barbara D'Urso ora che la sua collaborazione con Mediaset è arrivata al capolinea. Su Instagram sono spuntati due video di Naike Rivelli che ironizza sulla situazione: "Ho saputo che cercate nuovi volti per Pomeriggio 5. So fare tutto quello che serve. Sono la candidata perfetta" ha dichiarato nel primo. "Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ma io purtroppo la vedrò in tribunale! Che vinca la giustizia" ha scritto la figlia di Ornella Muti a corredo del secondo video in cui ironizza sulla fine del rapporto di lavoro di Barbara D'Urso in Mediaset.

