Padova. Schianto all'incrocio tra un'auto e una moto: ferito portato in ospedale. Traffico rallentato

PADOVA - Incidente in via Venezia questa mattina, 19 febbraio, intorno a mezzogiorno. Dalle prime informazioni che si hanno, pare che un motociclista e un'auto si siano scontrati a due passi dall'incrocio che conduce a Porta Portello. L'auto usciva dalla stradina che arriva dalla piazza mentre la moto andava in direzione della Stanga.

Sul posto è arrivata l'ambulanza, il ferito è grave ma non in pericolo di vita. Il traffico, già intenso a quell'ora normalmente, ha subito dei rallentamenti.