Ucraina, i carri armati russi tra i palazzi di Irpin, a ovest di Kiev

(LaPresse) Un video geolocalizzato dalla Cnn mostra carri armati russi prendere posizione in un'area densamente popolata appena ad ovest di Kiev. La clip di 17 secondi è stata apparentemente filmata da un residente in un condominio nel distretto di Irpin, luogo in cui le forze russe hanno sparato verso la capitale domenica e lunedì, uccidendo diversi civili. Il video mostra almeno cinque carri armati russi e i loro equipaggi a pochi metri da alti condomini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE