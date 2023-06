Re Carlo, il grande problema che deve affrontare con il principe Andrea

Re Carlo III starebbe affrontando un enorme problema nel cercare di sfrattare il principe Andrea dalla sua casa, la Royal Lodge, del valore di 30 milioni di sterline.

Il duca di York si starebbe rifiutando di lasciare la proprietà nel Berkshire, condivisa con l'ex moglie Sarah Ferguson. Il sovrano desidera che il principe si trasferisca dalla casa in cui vive da oltre 20 anni e il conflitto deriva dai piani del nuovo monarca per una monarchia ridotta e contenuta nelle spese. Secondo alcune voci, Andrea potrebbe trasferirsi nel Frogmore Cottage, l'ex residenza del principe Harry e Meghan Markle, ormai sgombra. Tuttavia, sembra che il duca di York sia irremovibile sulla questione e non desideri diventare il nuovo residente di questa proprietà, decisamente più piccola dell'attuale. Foto: Kikapress Music: Korben