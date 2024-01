Portogallo, guasto al motore: pilota aereo rinuncia all'atterraggio

Il volo Airbus SK2901 della(SAS), partito da Stoccolma verso l'isola di Madeira (Portogallo) il 6 gennaio scorso, ha dovuto interrompere la manovra di atterraggio a causa di un guasto al compressore del motore sinistro e delle forti raffiche di vento. Il pilota ha eseguito con successo una manovra di "go around" per riprendere quota e ha dirottato l'aereo sull'isola spagnola di Gran Canaria, dove è atterrato in sicurezza.