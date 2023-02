Maurizio Costanzo, sulla bara la foto del gatto Filippo: quel dettaglio che ha fatto commuovere tutti

Domenica pomeriggio si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma, con un leggero anticipo sull'orario annunciato. La cerimonia è stata solenne e toccante, con la partecipazione di centinaia di persone, tra cui molti volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Maria De Filippi era ovviamente presente e la cerimonia è stata trasmessa in diretta televisiva. Un particolare dettaglio che ha colpito molto i presenti e i telespettatori è stato il posizionamento di una foto del gatto di Costanzo, Filippo, sopra la bara insieme alla foto del defunto. Costanzo era un grande amante degli animali e aveva trovato Filippo in una cucciolata abbandonata. La scelta di posizionare la foto del gatto sulla bara ha commosso molti telespettatori e ha generato una serie di tweet emozionanti.

Foto: Kikapress Music: "Once Again" from Bensound.com