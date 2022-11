Mondiali in Qatar, le donne iraniane fischiano l'inno durante match Inghilterra-Iran

Un gruppo di donne anglo-iraniane si è riunito in un pub di Londra per guardare il match tra Inghilterra e Iran ai Mondiali, voltando le spalle alla televisione e fischiettando l'inno della Repubblica islamica. Dicono di essere in conflitto con l'idea di sostenere la loro squadra, poiché il regime potrebbe sfruttare una vittoria per la propria propaganda.