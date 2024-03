Kate Middleton, la "maledizione" di Pasqua: cosa era successo lo scorso anno per volere del Re Carlo

La malattia di Kate Middleton fa cambiare prospettiva ad uno degli eventi più tradizionali della famiglia reale britannica: la messa pasquale alla. Quest'anno, la principessa non parteciperà ai riti pasquali a causa del suo stato di salute, che richiede un periodo di riposo e recupero, ma anche perché il marito ha deciso di concedersi qualche momento insieme a lei e ai tre figli. Tuttavia, qualcuno ha cominciato a parlare di una possibile "Maledizione di Pasqua" che sembra perseguitare la Middleton. Lo scorso anno, durante il pranzo pasquale, Kate si trovò costretta a sedersi al tavolo dei bambini, non partecipando al pranzo con gli adulti. Ma di cosa si tratta? Non ci resta che andare a scoprirla inseme. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB