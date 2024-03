Kate Middleton, importante annuncio della BBC in arrivo da Buckingham Palace: si teme il peggio

Non si placano le voci attorno alla salute di Kate Middleton, dopo la misteriosa operazione - su cui si vocifera che si sia trattato di una ileotomia - e il putiferio per la foto di famiglia ritoccata in modo maldestro.

A far parlare sui social, precisamente su X, ora è il logo della nota BBC, rete televisiva britannica che da sempre mantiene un filo comunicativo con la Royal Family. La BBC e il legame con la Famiglia Reale. Così come quando morì la regina Elisabetta II e improvvisamente tutti i conduttori della rete (in largo anticipo rispetto all'annuncio ufficiale) apparvero in diretta vestiti di nero, ora a far temere il peggio è il logo dell'emittente, che ha mandato in confusione alcuni utenti sui social. È sempre stato nero oppure era rosso? C'è qualche messaggio importante che forse deve essere comunicato proprio in queste ore? I dubbi sui social: logo nero o rosso? In arrivo notizie su Kate? "Io ricordavo che il logo fosse rosso e bianco [...] Il logo della BBC è sempre stato in bianco e nero? È una buona notizia perché se così fosse non si tratterebbe di una morte, ma le voci del comunicato sembrano vere e verranno trasmesse domani" ha scritto un utente su X. Questo ha portato a congetture su un possibile significato dietro il presunto cambiamento di colore e ha suscitato domande riguardo a un eventuale comunicato imminente da parte della BBC. Non resta che attendere.

Kate Middleton, importante annuncio della BBC in arrivo da Buckingham Palace?