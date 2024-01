Isola dei Caraibi denuncia i Paesi Bassi per il cambiamento climatico

Un gruppo di otto abitanti dell'isola caraibica di, tuttora una municipalità speciale del Regno dei Paesi Bassi , ha intentato una causa contro il loro governo accusandolo di violare i loro diritti umani per non aver preso misure sufficienti contro la crisi climatica, che minaccia di far scomparire la loro terra. La denuncia, sostenuta dalla delegazione olandese di Greenpeace, chiede al Tribunale di ordinare la rapida riduzione delle emissioni di gas serra per aiutare i territori più vulnerabili ad adattarsi all'impatto della crisi climatica e all'innalzamento del livello del mare. La causa si basa su una ricerca che prevede che parti di Bonaire potrebbero essere sommerse entro il 2050 a causa dell'innalzamento del livello del mare, accentuato dalla perdita delle barriere coralline. Le temperature nei Caraibi olandesi sono già aumentate, e gli esperti prevedono un peggioramento della situazione se le emissioni di gas serra non diminuiranno.