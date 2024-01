Alaska Airlines, una passeggera: «Acqua, snack e un volo come rimborso forse non bastano...»

Emma, giovane passeggera dell'Alaska Airlines che ha effettuato un atterraggio di emergenza a Portland dope che un portellone si è staccato successivamente al decollo, ha raccontato la sua esperienza su TikTok . «L'Alaska Airlines vorrebbe darci dei soldi, forse per la terapia. Forse per un altro volo. Non lo so, ho solo la sensazione che un volo rimborsato con più spazio per le gambe, acqua e snack gratuiti non siano sufficienti...»