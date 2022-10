Gerusalemme, attacco a un checkpoint: uccisa una soldatessa israeliana

(LaPresse) - A Gerusalemme est sabato sera un uomo ha aperto il fuoco a un checkpoint uccidendo una soldatessa israeliana di 18 anni e ferendo gravemente un altro militare di 30 anni. Poi si è dato alla fuga a piedi. La forze di sicurezza hanno arrestato una persona e sono alla ricerca di complici. In un video i momenti successivi agli spari con il fuggi fuggi e i soldati alla caccia del sospetto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE