Forte esplosione nell'Hotel Saratoga a l'Avana. La polizia e i vigili del fuoco sono all'opera per cercare sopravvissuti tra le macerie. Non è chiaro cosa abbia causato lo scoppio nel centro della capitale di Cuba. Distrutti anche autobus e automobili fuori dall'hotel. I media cubani riferiscono di almeno 8 morti e 19 feriti. Nelle immagini diffuse sui social l'edificio è avvolto da una nube di detriti, in centinaia riprendono la scena con il proprio smartphone.