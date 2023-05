Cosenza, riprese ricerche 18enne dispersa nel fiume Lao

(LaPresse) Sono riprese all'alba lungo il corso del fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, le ricerche di Denise Galatà, la 18enne dispersa da martedì pomeriggio mentre faceva rafting con i compagni di scuola. Ritrovato il caschetto della giovane, caduta in acqua durante la discesa in gommone. In salvo altri tre ragazzi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE