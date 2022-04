New York, sparatoria e allarme bomba nella metro di Brooklyn

Spari alla stazione metro di Brooklyn, New York. «Diversi ordigni inesplosi» sono stati trovati nella stazione nella stazione. Lo ha riferito il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a far sapere di essere stato allertato dopo che era stato visto del fumo uscire dalla stazione sulla 36ma strada, Brooklyn Sunset Park, dove alcune persone sarebbero state ferite a colpi d'arma da fuoco. Gli attimi di panico sono stati ripresi dai passeggeri e postati sui social