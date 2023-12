Treviso, fine anno tempo di bilanci. L'augurio del sindaco Mario Conte: «Che sia un Natale di solidarietà, non voltiamoci dall'altra parte» Video

TREVISO - Fine anno, tempo di bilanci e il sindaco di Treviso Mario Conte guarda al futuro: «Un 2024 caratterizzato da tanti lavori importanti di rigenerazione e riqualificazione». Nel 2024 Treviso vedrà realizzati i progetti destinatari dei fondi Pnrr e avrà anche una nuova luce. «Ci sarà la sostituzione massiccia di 16mila punti luce in città - spiega Conte - Luce a led che ci consentirà di risparmiare e illuminare in modo sostenibile Treviso». Poi lo sguardo verso le persone in difficoltà: «Coloro che hanno difficoltà a trovare un lavoro non rimarranno da soli - sottolinea il sindaco - Ci aspettano davvero tante cose, ho biogno di una comunità che mi sostiene accanto alla giunta perché dobbiamo essere un'unica grande comunità che parte da diversi punti di vista ma che lavora per un obiettivo comune. Che sia un 2024 straordinario e un Natale di solidarietà, non voltiamoci dall'altra parte se siamo a conoscenza che qualcuno sta meno bene di noi, tendiamogli la mano». ( video di Paolo Calia )