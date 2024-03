VENEZIA - Escavatore di 235 quintali è caduto oggi in acqua nel primo pomeriggio davanti ai Giardini, a Venezia dove sono in corso dei lavori di sistemazione della fondamenta nel tratto che va dalla zona della Biennale verso Sant'Elena. Il pesante mezzo, nelle fasi di accensione del mezzo, mentre era ancora a bordo di un pontone che lo doveva far scendere sulla riva, ha sterzato ma è scivolato su una macchia di olio, rovesciandosi di lato con il guidatore a bordo.

L'uomo è caduto insieme allo scavatore, ma è riuscito fortunatamente a risalire velocemente. Più difficile il recupero del mezzo, che è stato imbragato dai dipendenti della ditta Idra, specializzata in lavori subacquei, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto.