Colline del Prosecco, autobus panoramico ideato dal titolare dell'Osteria senz'Oste

Viaggio inaugurale oggi - 12 marzo - in occasione della Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene dell'autobus panoramico ideato e messo in strada da Cesare De Stefani titolare dell famosa Osteria senz'Oste. Il Mezzo ha preso il nome di " Senz'Oste Express" Nel viaggio inaugurale ospiti di eccezione come il presidente della regione Luca Zaia e Federico Caner, Roberto Bet Marina Montedoro Isidoro Rebuli. "Ringrazio la mia famiglia per il supporto e l'amministrazione comunale di Valdobbiadene con la quale studieremo l'uso migliore di questo unico mezzo che permetterà ai turisti di godersi lo spettacolo delle colline- Dichiara Cesare De Stefani- Un grazie anche all'officina Franco Furlan e Mauro Baratto servizi di trasporto " (Video Pio Dal Cin)

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA