Padova. Calcutta dedica la canzone «Gaetano» a Giulia Cecchettin. Video

PADOVA - Una canzone per Giulia Cecchettin, al concerto di Calcutta ieri sera, 20 dicembre, più di 6.000 spettatori in Fiera hanno dedicato a Giulia “Gaetano”, uno dei pezzi più celebri del cantautore di Latina. La ventiduenne tragicamente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta avrebbe dovuto essere presente al concerto con il fratello Filippo, per questo tre ragazze hanno distribuito dei foglietti con scritto "per Giulia”, uno di questi è stato preso anche da Calcutta che l’ha appoggiato al pianoforte dov’è stato per tutto il resto del concerto. Alla fine della canzone il cantautore ringrazia per l’iniziativa dicendosi molto commosso. (video di Zed Live).

di Marco Miazzo