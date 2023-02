Giornata mondiale contro il cancro, le nuove terapie per il mieloma multiplo

Ogni anno nel mondo 10 milioni di persone muoiono di tumore. Il cancro resta tra le prime cause di mortalità. In Italia i casi sono aumentati dopo la pandemia, a causa di diagnosi tardive. Si stimano 2,5 milioni di screening oncologici saltati. Nel 2022 sono stati diagnosticati 390.700 nuovi casi. Nel 2020 erano circa 376mila. In 2 anni 14.100 diagnosi di cancro in più, con liste di attesa che hanno tempi insostenibili per chi necessita di cure urgenti. La Giornata Mondiale Contro il Cancro diventa allora l'occasione per promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca. Ricerca scientifica che ha fatto grandi progressi in neoplasie come il mieloma multiplo e la leucemia linfatica. "Nel mieloma, abbiamo a disposizione due nuovi farmaci, in particolare Teclistamab, immuno-anticorpo a due teste, bifunzionale lo chiamiamo. Una testa colpisce il mieloma e l'altra ingaggia le cellule immunitarie ad ucciderlo. E un'altra terapia è rappresentata da: i linfociti stessi, cioè le cellule immunitarie stesse del paziente, che vengono armate con un nuovo recettore che si chiama Car, quindi dei Car-T linfociti, che re-iniettati nel paziente, permettono un controllo del tumore. Entrambi questi meccanismi, sono meccanismi attivi, che garantiscono al paziente una sopravvivenza con un controllo di malattia a medio-lungo termine." La strada da percorrere è ancora lunga, ma importanti passi avanti sono già stati fatti per rendere il cancro sempre più curabile.

Ultimo aggiornamento: 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA