Sprangate in testa: riduce in fin di vita il compagno di cella

VICENZA - Drammatico episodio di violenza venerdì pomeriggio in unadel. Un detenuto di palermitano, con fine pena nel 2021, ha brutalmente, il marocchino Samid Abdelghani di 36 anni, dietro le sbarre per sfruttamento del lavoro.Dalla prima ricostruzione i due nel primo pomeriggio hanno iniziato unache è degenerata: il palermitano ha spezzato la gamba di un tavolo e hail compagno di cella. L'intervento della guardie carcerarie ha posto fine alla violenta aggressione. Il nordafricano è stato soccorso dai sanitari del Suem e ricoverato in rianimazione al San Bortolo,: la prognosi è riservata per fratture al cranio. Per il palermitano potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio.