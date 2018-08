di Luca Pozza

VICENZA -, in località Vicenza est, dove una donna statunitense di 30 anni, nel giorno del suo compleanno, è morta improvvisamente. A dare l'allarme al 118 è stato il marito, soldato di stanza alla caserma Del Din, che al rientro nel suo alloggio ha trovato la consorte esanime a terra, vicino alla camera da letto. L'allarme è stato immediato ma all'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118 la donna era già ina causa di un: i sanitari hanno subito avviato le procedure di rianimazione, proseguite per oltre mezzora, ma non c'è stato nulla da fare.Tra le cause della morte non si esclude il sopraggiungere di una complicanza legata ad un aborto spontaneo che la 30enne aveva avuto alcune settimane fa. La magistratura berica, avvertita del decesso, ha già disposto accertamenti e ha predisposto l'autopsia che è in programma ad inizio della prossima settimana.