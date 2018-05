Interrotto il silenzio stampa. Il d.s. Zocchi: «Uniti per la salvezza»

di Luca Pozza

VICENZA - Dopo esattamente un mese ilha interrotto il. Oggi pomeriggio, allo stadio Menti, ilha incontrato i giornalisti e sino a fine stagione sarà l'unico che parlerà con i giornalisti, facendo da tramite anche della squadra e della società, quest'ultima rappresentata dalIl Vicenza gioca in serie C ed è ultimo in classifica: la salvezza è appresa ai prossimi spareggi.«Il- le parole di Zocchi - è stato quello di non essere riusciti a ripagare quello che i tifosi ci hanno dato in termini economici e di affetto. Ma abbiamo un obiettivo chiaro, ossia la salvezza, che è l'unico che ci potrebbe restituire un minimo di dignità e di restituzione di affetto. Da parte mia posso assicurare che la squadra e tutte le altre componenti sono unite alla ricerca della massima unità, responsabilità e concentrazione per affrontare al meglio i prossimi impegni agonistici e alla fine per raggiungere la salvezza».«Sappiamo che ci aspettano i- ha poi detto il direttore sportivo biancorosso - macercheremo di vincere contro l'Albinoleffe e poi penseremo alle due partite decisive. Ci siamo messi in questa situazione e dobbiamo uscirne con le nostre forze. Sapere che questo risultato sarà decisivo anche per la storia del Vicenza Calcio deve rappresentare un ulteriore motivo di orgoglio e spirito».