Ragazza distrugge casa. La madre: «È posseduta dal demonio»

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Quando glisono arrivati sul posto, attorno alle 21 di ieri sera, in un appartamento in zona Stanga, nella zona est della città, hanno trovato una: una, ospite dei nonni, che dando in escandescenze, stava distruggendo mobili, suppelletili e ogni cosa che le capitava in mano. A quel punto i poliziotti, senza forzare la situazione, sono riusciti a calmare solo in parte la giovane e nel frattempo hanno chiesto l'intervento dei sanitari del Suem 118, il cui medico è riuscito poi a riportare la calma.Ancora più sorprendente quanto hanno detto a lorodella ventenne, a sua volta chiamata sul posto dopo le prime intemperanze. «», hanno spiegato le due donne, che hanno poi raccontato di essersi rivolte ad un parroco della città. Secondo quanto appreso, la giovane sarebbe stata sottoposta a cure farmacologiche psichiatriche che, però non avrebbero sortito effetto. E così la scelta della famiglia è stata quella di, che sarebbe dovuto iniziare in questo fine settimana ad Assisi. La situazione in casa è invece degenerata e così la giovane, presa in cura dai sanitari, è stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale San Bortolo per essere curata.