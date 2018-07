Lutto cittadino per l’addio a Ivan e Zanella. Commovente post del figlio

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - L’amministrazione comunale del sindaco Valter Orsi ha proclamato per venerdì 13 luglio, per i funerali, alle 16.30 nella chiesa della Santissima Trinità, dei coniugidi 48 e 49 anni, che in sella a una moto Yamaha, attorno alle 19 di sabato, sulla strada tra Moena e Predazzo, si sono schiantati su un Suv Tuareg Volkswagen che stava svoltando per entrare nel parcheggio di un hotel.La coppia, molto conosciuta a Schio e circondario, dopo una giornata di vacanza in Trentino stava rientrando a casa, superato il centro di Moena Ivan Savio ha notato un Suv svoltare alla propria sinistra: lo schianto è stato inevitabile dopo una. Il conducente del Suv, un romeno di 43 anni, in base ai rilievi della polstrada di Predazzo è stato. La coppia ha lasciato a casa unche sulla sua pagina Facebook ha scritto unper mamma e papà. «Non sarà mai un addio perché sarete sempre con me: siete stati i genitori migliori del mondo. Mi avete condotto nella dritta via, mi mancate tantissimo Angeli miei: ora lassù mi raccomando viaggiate il più possibile, mi raccomando andate piano. Bikers, strana e meravigliosa gente, sempre. Vi voglio bene Ivan e Silvia». Alle esequie della coppia parteciperanno anche i loro amici del. Il direttivo invita i soci a presenziare così da salutare,, Barbara e Ivan sul piazzale della chiesa al termine della santa messa.