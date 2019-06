Sabato fino alle 14 chiude per manutenzione la Strada delle Gallerie con più sentieri: il Cai cerca soci volontari

di Vittorino Bernardi

VALLI DEL PASUBIO - Sabato mattina 22 giugno dovranno pazientare qualche ora le migliaia di appassionati escursionisti delSono in programma dalle 6 alle 12/14 le “pulizie di primavera” lungo la Strada delle 52 Gallerie che conduce al rifugio Achille Papa, a quota 1928. Strada chiusa dunque al mattino al passaggio degli escursionisti per consentire al Club alpino italiano di Schio e all’Associazione Nazionale Alpini di lavorare in sicurezza.Nel merito la dirigenza del Cai invita i soci che intendono partecipare alla manutenzione a iscriversi inviando una mail a, con i propri dati (e il codice fiscale). Oltre alla Strada delle 52 gallerie sabato dalle 5 saranno chiusi anche vari sentieri: 300 e 300A Val Canale, 311 e 311A Ponte Verde Val Canale, 322 Val Fontana d’oro, tutta la zona dei vaji sottostanti le Gallerie, Val Camossara e 367 sentiero attrezzato Falcipieri delle 5 cime. Sabato sarà allestito anche un presidio stradale a cura dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri a ponte Verde e a passo Xomo fino al termine dei lavori indicativamente verso le ore 14.