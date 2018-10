Smog, niente blocco vecchie auto: mancano i cartelli, tutto rinviato

di Roberto Cervellin

VICENZA - Blocco del traffico? Macché. Scatterà s, ma con le vecchie limitazioni. Il motivo?Situazione kafkiana a Vicenza.nell'area centrale e nei quartieri della cintura urbana sarebbero dovuti scattare i nuovi obblighi antismog, più restrittivi rispetto al passato. Peccato che non ci sia la segnaletica.di cartelli stradali che, posti nel perimetro della zona rossa, avrebbero indicato orari di divieto e veicoli interessati.Il Comune li ha ordinati, ma passeràprima che arrivino. In città restano quindi in vigore i divieti del. Tradotto, dal 15 ottobre,non potranno circolare i veicoli a benzina fino agli euro 1 e i diesel fino agli euro 2. In caso di sforamento perconsecutivi del valore limite di pm10, si dovranno fermare pure i. Con superamento per 3 giorni consecutivi dei 100 microgrammi per metro cubo, stop aiSuccessivamente scatteranno le disposizioni che, come annunciato dal'assessorerecepiscono gli accordi siglati dalla Regione Veneto con Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Tra queste, l'orario continuato del blocco -- lo stop agli euro 3 diesel e, in caso di sforamento dei limiti per 4 o 10 giorni consecutivi, l'estensione agli euro 4 diesel (privati e commerciali). Occhio però alle caldaie. Dall'1 ottobre la temperatura in casa, nei negozi e negli uffici dovrà essere di- con tolleranza di 2 - mentre nelle fabbriche e nei laboratori di 17 gradi. Informazioni su www.comune.vicenza.it/nosmog.